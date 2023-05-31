США прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

Белый дом в курсе инцидента с украинскими дронами в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev
В Белом доме заявили, что не поддерживают провокации Киева «внутри России».
Вашингтон знает об инциденте с украинскими дронами в Москве и не поддерживает подобные атаки «внутри России». Такое заявление в ходе очередного брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом от подробного комментария она отказалась, отметив, что власти страны узнали о провокации из открытых источников и все еще разбираются в обстоятельствах происшествия.
«Мы видели новостные сообщения и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом», — цитирует представителя Белого дома ТАСС.
Жан-Пьер также добавила, что Белый дом не одобряет использование полученной от Штатов техники для ударов по территории России. Политика Вашингтона относительно поддержки киевского режима при этом остается неизменной. На вопросы журналистов о налете беспилотников пресс-секретарь отвечать отказалась.
«Мы собираем данные, я не стану обсуждать гипотетические вопросы», — заявила она.
Утром 30 мая в нескольких районах Москвы произошли атаки украинских дронов. Несколько зданий получили несерьезные повреждения, серьезных ранений оказавшиеся под ударом жители не получили, жертв нет. В момент атаки сработали системы противовоздушной обороны в Подмосковье. Ситуацию контролируют власти столицы и Генпрокуратура, Следственный комитет возбудил уголовное дело и продолжает расследование.
Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию событий и рассказы очевидцев об атаке беспилотников.
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