С такой идеей выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил присвоить Луганску и Донецку звания городов-героев. На это в Кремле отметили, что жители этих регионов проявляют геройство в течение последних девяти лет.

«Чтобы обеспечить их безопасность, а также двух других новых регионов и ведется СВО. Конечно, мужество городов нужно отмечать, но каким образом — нужно дождаться решения наших законодателей», — заявил пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты обстреляли территорию птицефабрики в поселке Карпаты, который находится в Перевальском районе Луганской народной республики (ЛНР).