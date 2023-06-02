Костюмы и фотографии: Диане Гурцкая отдали личные вещи из рабочего кабинета Кучеренко

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Диане Гурцкая отдали личные вещи из рабочего кабинета Кучеренко

Костюмы и фотографии: Диане Гурцкая отдали личные вещи из рабочего кабинета Кучеренко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Супруг певицы скоропостижно скончался при возвращении из командировки.

Певице Диане Гурцкая, недавно похоронившей мужа Петра Кучеренко, отдали с его работы вещи. Покойный занимал должность замглавы Минобрнауки РФ. Как стало известно изданию dni.ru, родным передали его костюмы, галстуки, записные книжки и фотографии. Все это он хранил в собственном кабинете.

Помимо личных вещей, Гурцкая и родственники чиновника получили его зарплату за май.

Кучеренко скончался, когда летел в Россию из командировки на Кубе. Мужчине внезапно стало плохо прямо в самолете, и врачи не смогли спасти его. Сердце Кучеренко остановилось в Минеральных Водах, куда экстренно посадили самолет. С транспортировкой и организацией похорон семье чиновника помогали его коллеги.

24 мая мужчину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить его в последний путь пришли не только родные, но также коллеги и друзья: Лолита, Андрей Клишас, Марк Тишман, Анита Цой и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брат Дианы Гурцкая показал ее последнее фото с мужем.

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