«Подлейшая позиция»: Захарова о реакции Запада на атаку БПЛА на Москву

Представитель МИД выразила свою полную позицию по реакции ЕС на происшествие в столице.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию ЕС и США по атакам беспилотников на Москву подлейшей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда», — сказала Захарова.

В ООН вчера осудили удары по гражданским лицам и инфраструктуре в Москве. Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что нельзя допускать атак по мирному населению, вне зависимости от того, где они произошли.

Утром, 30 мая, в нескольких районах Москвы и Подмосковья была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Также ряд зданий получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки БПЛА находится на контроле властей Москвы и Генпрокуратуры. Расследует атаку Киева СК.

Всего от атаки дронов пострадало два человека. Их ранения незначительны. Также пострадали исключительно мирные объекты — жилые многоэтажки. Последствия атаки были оперативно устранены.

После того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ООН осудили атаки БПЛА на Москву.