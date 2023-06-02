«Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР

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Военкор «Известий» показал, как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За две недели бойцы нашли только на одной дороге около 400 боеприпасов.

Только за последние две недели саперы и инженеры нашли и уничтожили около четырехсот боеприпасов. И речь не о каком-то городе или даже селе, а об обычной дороге в зоне СВО, ведущей из Луганска в Лисичанск.

Пока рядом строятся новые дома и магистрали, в сотне метров работают серьезные мужчины в защитных костюмах. О них рассказал наш корреспондент Ярослав Богат.

Тема:
Спецоперация
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