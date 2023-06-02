«Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
Военкор «Известий» показал, как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi; 5-tv.ru
За две недели бойцы нашли только на одной дороге около 400 боеприпасов.
Только за последние две недели саперы и инженеры нашли и уничтожили около четырехсот боеприпасов. И речь не о каком-то городе или даже селе, а об обычной дороге в зоне СВО, ведущей из Луганска в Лисичанск.
Пока рядом строятся новые дома и магистрали, в сотне метров работают серьезные мужчины в защитных костюмах. О них рассказал наш корреспондент Ярослав Богат.
- 2 июн
- Идут вперед: российские силы контролируют большую часть Марьинки
- 2 июн
- САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 1 июн
- Минобороны раскрыло подробности попытки украинских боевиков атаковать Шебекино
- 1 июн
- Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову
- 1 июн
- Что происходит в Шебекино после крупной атаки Украины: хронология событий
- 1 июн
- Песков: Путин провел беседу с главой спецназа «Ахмат» Алаудиновым
- 1 июн
- Командир танкового полка раскрыл подробности личного разговора с Путиным о Марьинке
- 1 июн
- «Началось»: премьер Польши раскрыл сроки контрнаступления Украины
- 1 июн
- Командир «Ахмата» Алаудинов заявил об освобождении Марьинки примерно на 70%
- 1 июн
- «Мирные люди»: врач белгородской больницы рассказал о помощи раненным при обстреле ВСУ
Читайте также
+11° 758 мм рт. ст.
82%
82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
-0.02 86.58
0.08
Нашли ошибку?