Российские дроны «Привет-82» готовят к первому применению в зоне СВО

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 58 0

Общая дальность полета БПЛА такого типа составляет до 30 километров в час.

Российские дроны «Привет-82» готовят к первому применению в зоне СВО

Фото: oko-kb.ru Сайт конструкторского бюро «ОКО»

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Тема:
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Дроны самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Сейчас летательные аппараты оснащают боевой частью и готовят к первому применению на различных подразделениях. Оно состоится в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщило конструкторское бюро (КБ) «Око».

БПЛА «Привет-82» уже прошли первые испытания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Во время тестирования специалисты проверили дальность полета, радиоканал для связи и устойчивость дрона к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы. В скором времени аппараты начнут применять в зоне спецоперации.

Сейчас в зоне СВО используется 12 таких летательных аппаратов. Их дальность полета составляет до 30 километров, а скорость — до 140 километров час, нагрузка — почти до шести килограмм. Эти беспилотники также протестировали в разведывательной модификации.

«Получили хорошие отзывы и рекомендации по доработке. Необходимо несколько модифицировать камеру, которая установлена на дроне-разведчике, после чего аппарат пойдет в серию», — добавили в бюро «Око».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские БПЛА атаковали Москву.

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