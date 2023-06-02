Российские дроны «Привет-82» готовят к первому применению в зоне СВО
Общая дальность полета БПЛА такого типа составляет до 30 километров в час.
Фото: oko-kb.ru Сайт конструкторского бюро «ОКО»
Дроны самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Сейчас летательные аппараты оснащают боевой частью и готовят к первому применению на различных подразделениях. Оно состоится в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщило конструкторское бюро (КБ) «Око».
БПЛА «Привет-82» уже прошли первые испытания на территории Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Во время тестирования специалисты проверили дальность полета, радиоканал для связи и устойчивость дрона к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы. В скором времени аппараты начнут применять в зоне спецоперации.
Сейчас в зоне СВО используется 12 таких летательных аппаратов. Их дальность полета составляет до 30 километров, а скорость — до 140 километров час, нагрузка — почти до шести килограмм. Эти беспилотники также протестировали в разведывательной модификации.
«Получили хорошие отзывы и рекомендации по доработке. Необходимо несколько модифицировать камеру, которая установлена на дроне-разведчике, после чего аппарат пойдет в серию», — добавили в бюро «Око».
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