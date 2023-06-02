«Мой батальон не подведет»: награжденный в зоне СВО боец поблагодарил Путина

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Подполковник Никитин поблагодарил Путина после получения ордена Мужества

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Он был одним из тех, кто оказал сопротивление атаке ВСУ в Белгородской области.

Командир мотострелкового батальона группировки войск «Запад» подполковник Александр Никитин поблагодарил президента России Владимира Путина после получения ордена Мужества.

Офицер был одним из военнослужащих, которые накануне отразили атаки ВСУ на город Шебекино в Белгородской области. Остальным бойцам вручили Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

«Хочу выразить слова благодарности за высокую оценку моей службы верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Эта награда является высокой оценкой не только моей, но еще действий всего личного состава батальона. Товарищ верховный главнокомандующий, знайте, мой батальон вас не подведет, выполнит любую задачу», — сказал Никитин.

Накануне утром наши военные сорвали попытку киевского режима совершить теракт в Шебекино. Были отражены три атаки украинских формирований.

Армейская авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 диверсантов, а также их тяжелая техника.

Тема:
Спецоперация
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