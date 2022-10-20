Кардабузова: певица повторила образ Кардашьян на фестивале «Жара» в Москве

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Анна Свотина
Анна Свотина 352

Ольга Бузова повторила образ Ким Кардашьян на московском фестивале «Жара Cool Fest»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Поклонники недоумевают, как быстро поп-дива изменила свое отношение к дизайнерской одежде Balenciaga, которую обещала не носить.

На осеннем фестивале «Жара» в Москве было по-настоящему жарко. Селебрити блистали всеми цветами радуги. Особенно запомнился поклонникам выход певицы Ольги Бузовой. «Девочка гордая», как назвала себя исполнительница хита «Вот она я», «выплыла» на красную ковровую дорожку фестиваля без нижнего белья в лазурном платье в пол, которое нещадно напоминало образ бывшей жены рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян.

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Видеоролик из своей гримерки в платье от Balenciaga Бузова не забыла выложить в социальную сеть. Поклонники разделились на два лагеря: кто-то восхищался звездным образом а-ля «буду, как Ким». Однако большинство фанатов откровенный плагиат певицы разозлил. Свои мысли подписчики оставили в комментариях под видео.

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— Я знаю у кого слизала;

— Кардашьян нервно курит в сторонке;

— Ойййй! Шо за пантеррра?;

— Напишу словами из вашей песни… Надо быть, а не казаться;

— Бузова такая старая стала.

Некоторые поклонники даже вспомнили ссору Ольги Бузовой с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалия. Тогда в 2019 году обиженная артистка зареклась покупать вещи французского модного дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова закатила истерику в социальных сетях.

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