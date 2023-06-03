«Бандит»: немцы освистали Шольца из-за ситуации на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Bild: толпа немцев освистала Шольца и обвинила его в разжигании конфликта на Украине

«Бандит»: немцы освистали Шольца из-за ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Общественность даже не стала слушать оправдания политика.

Канцлер Германии Олаф Шольц попал в неприятную ситуацию. Местные жители обвинили его в разжигании конфликта на Украине и жутко освистали. Инцидент попал на камеры прессы. Об этом сообщает Bild.

Шольц прибыл на фестиваль Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в город Фалькензе, а там его ждал сюрприз — около 100 человек не дали ему выступить с речью и кричали, что Шольц — «поджигатель войны», «лжец» и «бандит». Политик попытался оправдаться и объяснить разъяренной толпе, что не помогать Украине просто невозможно, но стало только хуже. Немцы начали его освистывать.

До этого Олаф Шольц несколько раз говорил о том, что необходимо усиливать санкции против России, а также, что Германия и во что бы то ни стало будет и дальше поддерживать Украину. Кроме того, по мнению канцлера ФРГ, для мира на Украине необходимо два основных условия — выполнение нереалистичных требований президента Украины Владимира Зеленского и вывод российских войск с территории страны, в том числе и с территорий, которые присоединились к РФ по решению самих жителей посредством референдумов.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин объявил о ее начале после того, как Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии ни к чему не привели, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Страны Запада назвали спецоперацию России «вторжением» и фактически объявили РФ экономическую войну, введя беспрецедентные санкции. Киевский режим США и ЕС начали активно накачивать оружием. В России неоднократно говорили, что тем самым Запад только затягивает кровопролитие.

Ранее 5-tv.ru расскзаал о том, как Шольц пообещал странам Прибалтики защиту в случае нападения на них.

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