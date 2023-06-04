По методичкам исламистов: Запад разочаровался в Киеве после атаки БПЛА на Москву

Атаку украинских дронов на Москву президент сравнил с налетами на наши объекты в Сирии — прежде всего, авиабазу Хмеймим. Действительно, первыми дроны как оружие массового поражения начали использовать именно радикалы на Ближнем Востоке.

«Украина использует наработки исламистов», — статью с таким заголовком выпустил американский журнал NewsWeek.

Изначально заголовок был даже более жестким — «Чему Украина научилась у исламистов?».

Вот главное наблюдение: геймификация войны. То есть превращение кровавых боев в компьютерные игры. Исламисты первыми придумали раскрашивать кадры, обозначая своих и чужих «юнитов», превратили коммерческие дроны в бомбардировщики. Так убивать и умирать — весело и, вроде как, нестрашно.

Даже казни и убийства палачи с Ближнего Востока снимали в клиповой стилистике. Все с одной единственной целью — привлечь внимание, привлечь последователей, привлечь спонсоров.

То же самое делают украинские формирования — та же геймификация и собственные YouTube-каналы у воинских подразделений. Ведется съемка как длинных роликов, так и коротких для TikTok.

Только уровень другой. На Ближнем Востоке пиар-сопровождение — как домашнее видео. Украинские проекты — с голливудскими претензиями. Тем более, что удается привлекать и технологии, и самих западных артистов. На встречи с Зеленским приезжали Шон Пенн, Анджелина Джоли и другие. На таких персонажей гораздо охотнее шлют деньги, чем на бородачей в черных одеждах.

Так, например, на украинские дроны сборы проводил актер, сыгравший легендарного Люка Скайуокера в «Звездных Войнах». Но игры в сторону — его подарки полетели на Москву со смертоносными зарядами. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Атака беспилотников на Москву

Вторник. Две волны беспилотников. Первая — в четыре утра. Наша система ПВО уничтожает дроны на подлете к Москве. Вторая волна — около семи часов. До столицы долетают три дрона. Их подавили комплексом РЭБ. Они потеряли ориентацию в пространстве и врезались в дом на улице Атласова в Новой Москве, в здания на Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

«Удар, хлопок, и стекла посыпались»;

«Я услышала, что что-то жужжит. Как дрон летает», — рассказали жители столицы.

Повреждения — минимальны. Жертв — нет. Кумулятивный заряд, который несли дроны, не взорвался. В противном случае такие боеприпасы пробивают полуметровую бетонную плиту.

«Наши зенитные ракетно-пушечные комплексы „Панцирь“ сбили пять. Три из них успели прорваться. Системы радиоэлектронной борьбы сработали эффективно. Беспилотники сбились с курса. Более того, я так полагаю, что воздействие было и на взрыватели», — рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

О том, что это изначально была акция, рассчитанная лишь на психологический эффект, говорит и техника. Украинские беспилотники — вроде, их собственного производства. Чтобы заголовки в украинских СМИ были духоподъемными. Но украинский там лишь корпус. Вся начинка — датчики, связь со спутниками — от покровителей. Как и навигационные спутники — они обеспечивали маршрут в обход известных США российских защитных куполов ПВО.

«Бандеровские силы не в состоянии прорвать фронт и переломить ситуацию. Они пытаются хотя бы достать мирное население. Я вполне убежден, что за этим стоит именно НАТО, а настоящим творцом этой войны являются англосаксы», — рассказал французский политолог Эммануэль Леруа.

Защитили системы ПВО и РЭБ

На большее Запад пока не решается. Хотя с тактической точки зрения — если бы целью было нанести максимальный ущерб, надо было отправлять рой дронов. У Штатов есть и техника, и технология. Дроны — не супероружие. Их могут засечь даже комплексы советского производства. Другое дело — рой беспилотников. Новое поколение российской техники рассчитано и на них тоже. Даже если цель летит на высоте всего 15-20 метров.

Российские дроны бьют по складам боеприпасов и по западному вооружению — вроде американского Patriot. Украина принципиально целит по мирному населению. Накануне атаки дронов верхушка киевского режима намекала.

«Все те — кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, — очень скоро об этом пожалеют. Наш ответ не заставит себя ждать», — говорил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

В Уголовном кодексе есть определение террористического акта. Не только взрыв, но и совершение действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. И только благодаря снайперской работе ПВО и РЭБ этого удалось избежать.

«Теракты и против Дарьи Дугиной, и против Владлена Татарского, и подрыв автомобиля Захара Прилепина, где погибли люди, показывают, насколько они (представители киевского режима. — Прим. ред.) занимают радикальную и непримиримую позицию», — заявил руководитель центра политэкономических исследований института Нового общества Василий Колташов.

Богатый террористический опыт

Навыки террора Киев оттачивал девять лет, в течение которых бомбил мирный Донецк. За последний год — десятки убитых от ударов реактивной «Точки-У», обстрелов «Градов» и американских HIMARS на улицах, рынках, в общественном транспорте, дома.

Но Киеву и этого мало. Зеленский словно продолжает грезить грязной атомной бомбой. Все предложения МАГАТЭ по созданию запасной зоны у Запорожской АЭС блокируются Украиной. При этом ВСУ продолжают обстреливать станцию.

«Было семь случаев, когда станция потеряла внешнее электроснабжение. Это последняя линия защиты от ядерной аварии», — отмечал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС и критически важные объекты ее инфраструктуры», — подчеркнул постпред РФ в ООН Василий Небензя. .

Все действия — по натовским стандартам. Вот методичка по информационным диверсиям сил специальных операций Украины (ССО). Многие термины — на английском.

«Мы считаем, что уничтожать противника нужно на поле боя. Они используют тактику бандеровцев и осуществляют акции индивидуального террора», — заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Реакция Запада на атаку Москвы беспилотниками

Более того: без одобрения Вашингтона или Лондона такие атаки невозможны. Хотя Белый дом и Пентагон открещивались от терактов.

«Мы заявляем, что не способствуем и не поощряем атаки внутри России», — заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби.

Но кроме слов, ничего нового. А цену официальных заявлений Вашингтона наглядно продемонстрировал еще 20 лет назад целый госсекретарь США Колин Пауэлл, демонстрировавший в ООН знаменитую пробирку.

«Гражданские здания не могут быть целью. Это или военное преступление, или терроризм. Киев ничего не делает без одобрения США, Британии», — подчеркнул немецкий политолог Айк Хаммер.

Для Киева — это попытка добиться «перемоги» хотя бы на информационном фронте. Но как он не пытался, что-то пошло не так. Вот заголовки и выдержки из статей иностранной прессы:

«Бесстрастность Владимира Путина и флегматичность россиян после атак беспилотников на Москву» (Le Monde); «Мало признаков паники» (The Guardian); «Помимо жителей пострадавших зданий, серьезное неудобство, по-видимому, испытывали только те, кто находился за рулем, поскольку некоторые важные транспортные магистрали были временно закрыты» (Politico).

На Украине очень хотят одного — посеять страх внутри России. Раз на фронте у Киева успехов нет.

«Основная задача террористической акции — дать террористам трибуну, осветить сообщение, который террористы хотят продвинуть в медиа», — объяснил политолог Сергей Нешков.

Чтобы не идти на поводу у террористов, нельзя снимать пролеты беспилотников, видео с мест падения и работу ПВО. При обнаружении дронов лучше сразу же вызвать оперативные службы. Приближаться к ним — просто опасно. Для Киева жизни мирных граждан ничего не значат.