Душным летом растет риск проблем со сном, кровообращением и работой сердца, повышается уровень стресса.

Жара опасна для здоровья, если не проявлять осторожность, особенно высок риск для людей с некоторыми хроническими заболеваниями. В такую погоду обостряются проблемы с сердцем и кровяным давлением, растет уровень стресса, начинаются проблемы с дыханием и сном, из-за повышенного потоотделения нарушаются водный и солевой баланс. Портал URA.RU собрал рекомендации врачей и экспертов о том, как наслаждаться летом и хорошим самочувствием одновременно.

Кардиолог Михаил Голотвин советует отказаться от алкогольных напитков и не увеличивать физическую нагрузку. В самые знойные часы с 12:00 до 18:00 лучше находиться в тени, от вождения или поездок в транспорте в духоте также лучше отказаться. Не рекомендованы и резкие перепады температур, способные нарушить ритм сердца.

Эксперты МЧС призывают пересмотреть график тренировок — занимайтесь ранним утром или вечером, когда попрохладнее. Выбирайте светлую, легкую и просторную одежду из натуральных тканей, не забывайте о головном уборе во избежание солнечного удара. Полтора литра любого питья в день — минимальная норма. Исключите спиртное, газировку, очень сладкие напитки и энергетики. Ешьте поменьше жирного, больше — овощей и фруктов, не храните долго готовые блюда, чаще умывайтесь прохладной водой, омывайте ей ноги и руки.

Дачникам и садоводам специалисты советуют быть особенно бдительными, к тому же среди них много пенсионеров с ослабленным здоровьем. Важно брать с собой за город все необходимые лекарства. Кардиолог Юрий Беленков предупредил о повышенном риске инсульта у пожилых людей при прополке грядок вниз головой. Используйте в огороде небольшую скамейку или стульчик, прячьтесь от солнца под широкополой шляпой.

Работа на жаре может спровоцировать головокружение, связано это с артериальным давлением. При пониженном — уйдите в тень, прилягте и поднимите ноги, чтобы направить кровь к голове. При повышенном — примите медикаменты, назначенные вашим лечащим врачом.

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