Немецкий политолог назвал главную причину неизбежного поражения ВСУ

Немецкий политолог Меркель: люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие
Фото: REUTERS / Yevhenii Zavhorodnii
Киевский режим напрасно выпрашивает у Запада столько оружия. Основная проблема для украинских боевиков заключается в другом.
Главной причиной поражения ВСУ в конфликте с ВС РФ станет нехватка людей. Таким мнением поделился немецкий политолог Вольф Меркель в беседе на Spiegel TV.
По словам аналитика, проблема киевского режима заключается вовсе не в дефиците оружия. Его Запад поставляет сейчас и продолжит делать это в обозримом будущем. А вот живую силу Украине поставлять никто не готов. Может сложиться ситуация, когда западное оружие будет некому держать в руках.
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Вольф Меркель добавил, не уточняя источник данных, что в России сейчас «вооружены» один миллион человек, еще два миллиона находятся в запасе, а 45 миллионов могут быть мобилизованы при необходимости.
«Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», — цитирует политолога РИА Новости.
Военные эксперты не в первый раз отмечают, что Украина скоро исчерпает мобилизационный резерв. Например, в начале июня на это указывал обозреватель журнала National Review Майкл Брендан Доэрти.
Этим объясняется жестокость, с которой украинские военкомы набирают людей. В Херсонской области мужчин хватают прямо из очередей за гумпомощью. Нередко принудительная мобилизация сопровождается избиениями.
Это видят и на Западе. Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о способе завершить конфликт на Украине за несколько недель. Киеву этот метод бы не понравился.
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