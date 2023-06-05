Минобороны: ВСУ предприняли попытку наступления на южно-донецком направлении
Однако планы киевского режима не увенчались успехом.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украинские боевики предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщает представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что противник для своих целей задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.
Между тем российские военные нанесли значительные потери боевикам в пунктах Нескучное и Новодаровка в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей. Противник поставленных целей не добился», — добавил Конашенков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали очередные слухи о готовящемся якобы масштабном наступлении украинских боевиков.
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