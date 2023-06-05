Минобороны: ВСУ предприняли попытку наступления на южно-донецком направлении

Украинские боевики предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщает представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник для своих целей задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.

Между тем российские военные нанесли значительные потери боевикам в пунктах Нескучное и Новодаровка в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей. Противник поставленных целей не добился», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали очередные слухи о готовящемся якобы масштабном наступлении украинских боевиков.