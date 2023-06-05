Пушилин: ВСУ предприняли попытки наступления на авдеевском направлении

Однако российские бойцы сорвали планы террористов.
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Боевики киевского режима предприняли попытки наступления на авдеевском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, противник был отброшен.
«В районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции, в результате ожесточенных боем противник как минимум частично был отброшен, но боестолкновение еще продолжается, помогает артиллерия», — уточнил Пушилин в беседе с одним из федеральных телеканалов.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении в воскресенье, 4 июня. Противник для своих целей задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.
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