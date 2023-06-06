Никита Джигурда поехал в Донбасс с гуманитарной миссией

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Алексей Панков
Алексей Панков 386 0

Это не первый визит шоумена в зону боевых действий.

Никита Джигурда поехал в Донбасс с гуманитарной миссией

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Спецоперация

Актер и шоумен Никита Джигурда поехал в Донбасс с гуманитарной миссией. Кадрами посещения территории ДНР поделилась его жена Марина Анисина в своем блоге. Она подчеркнула, что это не первый визит звезды в зону боевых действий.

«Мы уже в русском Донбассе! Сегодня у легендарного командира полка день рождения. Мы с подарками и гуманитаркой проедемся, чтобы поддержать наших воинов света», — подписал видео Джигурда.

Также Джигурда сделал несколько выстрелов из миномета. Он отметил, что за последние девять лет он успел побывать в местах, куда не приезжал ни один известный артист.

Никита Джигурда привез в зону СВО гуманитарную помощьНикита Джигурда привез в зону СВО гуманитарную помощь. Instagram* / marinanisina

«Мои барабанные перепонки закаленные и привыкли к громким звукам», — отметил Джигурда.

Несмотря на то, что Никита Джигурда родился на Украине, он поддержал спецоперацию. Ранее артист подарил российским бойцам автомобиль УАЗ. Также он призывал других звезд следовать его примеру.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анисина ответила на слухи о расставании с Джигурдой. Она отметила, что их с супругом невозможно разлучить.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
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