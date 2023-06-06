Кандидат в президенты США Кеннеди раскрыл число потерь ВСУ

Политик заявил, что Вашингтон и НАТО напрямую причастны к разжиганию конфликта на Украине.

Племянник Джона Кеннеди — Роберт Кеннеди-младший назвал общие потери Украины в столкновении с Россией: 350 тысяч человек. Кандидат на пост президента Штатов от Демократической партии, соперник Байдена заявил, что США и НАТО напрямую причастны к разжиганию этого конфликта.

«Мы обещали русским в начале 90-х устно и письменно, хотя и не подписывали обязывающее соглашение, что если они выведут войска из Германии и позволят стране воссоединиться в рамках НАТО, мы не продвинемся на восток ни на сантиметр. С тех пор мы продвинули альянс на восток на тысячу миль, разместили ракеты в Румынии и Польше прямо у границ России», — напомнил Роберт Кеннеди.

По мнению Кеннеди-младшего, руководство Демпартии и лично президент Байден своими имперскими амбициями втягивают Соединенные Штаты и всю планету в Третью мировую войну.