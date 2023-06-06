«Самые плохие последствия»: к чему приведет подрыв Украиной Каховской ГЭС

В зоне затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов.

Подрыв плотины Каховской ГЭС мэр Новой Каховки назвал серьезнейшим терактом. По его словам, все произошло около двух часов ночи.

ВСУ нанесли несколько ударов по дамбе и разрушили задвижки. После этого вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению Днепра.

Власти Херсонской области отмечают, что пока эвакуация не требуется, но жителям прибрежных районов нужно быть к ней готовыми. Корреспондент «Известий» Александр Морозов о том, что сейчас происходит в зоне затопления.

Бурный поток устремляется в образовавшуюся брешь. Каховская ГЭС повреждена результатом обстрела украинских боевиков.

Так выглядела плотина до взрыва — это снимок из космоса. Судя по характеру разрушений, плотина была подорвана целенаправленно, большим количеством взрывчатки.

«Около двух часов ночи был осуществлен ряд ударов по Каховской ГЭС, в которой разрушены шеноры, так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — пояснил руководитель администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

В зоне затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов, через несколько часов вода может добраться до Херсона. Пострадают сотни тысяч людей, будет разрушено водоснабжение значительной части юга Украины.

Уничтожение Каховской ГЭС оставит Запорожскую атомную электростанцию без воды для охлаждения. Подрыв дамбы может так же повлиять на водоснабжение в Крыму.

«Вода сейчас поднялась до уровня, не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует, что эвакуации нет пока. Однако мы находимся на рабочих местах и готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся их не будет. Хочется подчеркнуть, что это серьезный террористический акт», — добавил чиновник.

Между тем, уже по традиции украинские СМИ в подрыве дамбы стали обвинять российские войска. Сейчас вода в Каховском водохранилище стремительно падает — по 15 сантиметров в час.

Жителей просят сделать запас питьевой и технической воды. Взорвав каховскую дамбу, ВСУ спровоцировали одну из крупнейших экологических катастроф 21 века.

По одной из версий, ВСУ произвели атаку на гражданский объект, опасаясь российского контрнаступления в Херсонской области, по указке своих западных кураторов.