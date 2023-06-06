Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Аксенов: Северо-Крымский канал может обмелеть из-за подрыва Каховской ГЭС

Аксенов рассказал о ситуации с водохранилищами в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.

Все водохранилища в Крыму сейчас заполнены на 80%, никаких проблем с этим нет. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале», — написал Аксенов.

По его словам, запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Более того, водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения.

Также Аксенов добавил, что никакой угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Уточнялось, что разрушены 11 из 28 пролетов. В результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов. При этом, по информации властей, серьезных причин для паники нет. Временная эвакуация может затронуть лишь небольшое число мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС.

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