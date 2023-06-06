Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Преступный киевский режим нанес удар по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новоалексеевка, выпустив четыре ракеты Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Также известно, что три ракеты были сбиты системой ПВО РФ, однако из-за ударов некоторые здания ПТУ были разрушены. Насчет жертв информации не поступало.

К слову, Минобороны РФ заявило о безуспешном наступлении ВСУ в ночь на 5 июня на южнодонецком направлении. Там российские бойцы отразили атаку шести бригад и двух танковых батальонов противника

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны Украины признали попытки наступления ВСУ на некоторых направлениях.