ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки
Киевский режим продолжает свои преступные действия.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Преступный киевский режим нанес удар по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новоалексеевка, выпустив четыре ракеты Storm Shadow», — говорится в сообщении.
Также известно, что три ракеты были сбиты системой ПВО РФ, однако из-за ударов некоторые здания ПТУ были разрушены. Насчет жертв информации не поступало.
К слову, Минобороны РФ заявило о безуспешном наступлении ВСУ в ночь на 5 июня на южнодонецком направлении. Там российские бойцы отразили атаку шести бригад и двух танковых батальонов противника
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны Украины признали попытки наступления ВСУ на некоторых направлениях.
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