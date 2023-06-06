«Что творится за окном»: Новая Каховка ушла под воду после прорыва ГЭС

Власти ввели в регионе режим ЧС. Какие еще меры были приняты?

Новая Каховка оказалась полностью затоплена после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Посмотрите, что творится за окном: город затоплен», — сказал он в эфире федерального канала.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Уточнялось, что разрушены 11 из 28 пролетов. В результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов. При этом, по информации властей, серьезных причин для паники нет.

Позднее они приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Новокаховского городского округа Херсонской области. В регионе будут привлекаться силы для защиты жилого фонда и гражданской инфраструктуры, а также для восстановительных работ. Власти будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры того, как Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду.