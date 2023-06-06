Уголовное дело о теракте возбуждено по факту разрушения плотины Каховской ГЭС
Между тем в Кремле назвали случившееся преднамеренной диверсией киевского режима.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий со стороны боевиков киевского режима возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.
В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Херсонской области готовят к плановой эвакуации население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после катастрофы на Каховской ГЭС.
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