Уголовное дело о теракте возбуждено по факту разрушения плотины Каховской ГЭС

Следственный комитет России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий со стороны боевиков киевского режима возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Херсонской области готовят к плановой эвакуации население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов после катастрофы на Каховской ГЭС.