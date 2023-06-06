МЧС направило группировку спасателей в Херсонскую область после разрушения на Каховской ГЭС
Между тем прокуратура займется защитой прав жителей, пострадавших от катастрофы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; пресс-служба МЧС РФ
Российские спасатели посетят Херсонскую область. МЧС РФ приняло решение об отправке аэромобильной группы после частичного разрушения Каховской ГЭС.
В пресс-службе ведомства уточнили, что специалисты займутся ликвидацией последствий ЧП. При себе они будут иметь специальную технику и плавсредства.
Между тем прокуратура займется защитой прав жителей, пострадавших от катастрофы.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.
В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС.
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