Герои СВО смогут бесплатно получить земельные участки в России

Однако есть небольшие исключения. Какие?

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать героям специальной военной операции (СВО) земельные участки. Об этом говорится в новом распоряжении.

«Исключения составляют Москва, Петербург и Севастополь», — говорится в сообщении.

В остальных местах все герои СВО смогут получить любой земельный участок.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин наградил участника СВО, спасшего команду.