Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один Су-27 в зоне спецоперации

В Минобороны отчитались об успехах армии за сутки.
Фото: www.globallookpress.com / wikipedia.org/ Mike Freer
За прошедшие сутки армией России были сбиты несколько военных самолетов Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Были сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой народной республики», — говорит Конашенков.
Также он добавил, что был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики и два украинских вертолета Ми-8 в Новодаровке Запорожской области и Водянское Донецкой народной республики.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ предприняли попытку наступления на южно-донецком направлении.
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