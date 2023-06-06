Минобороны опровергло информацию об оставлении войсками Берховки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 212 0

Бойцы полностью контролируют населенный пункт.

Минобороны опровергло информацию об оставлении войсками Берховки

Фото: © РИА Новости /Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Информация об оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности. Населенный пункт контролируется полностью бойцами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Атака боевиков ВСУ успешно отражена российскими подразделениями. Вклинение в оборону не допущено», — говорится в сообщении.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru показал кадры уничтожения иностранной военной техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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