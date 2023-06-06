Захарова сравнила подрыв Каховской ГЭС с терактом на «Северных потоках»

Представитель МИД РФ отметила, что Запад уже скоро год, как «ищет» виновного в подрыве трубопроводов, а в случае с гидроэлектростанцией определился мгновенно.
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Западные государства оперативно отреагировали на подрыв Каховской ГЭС, назначив «виновной» Россию, но при этом почти год якобы не могут расследовать, кто взорвал «Северные потоки». На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Теперь вопрос к мировому сообществу: вывод о якобы причастности России к разрушению Каховской ГЭС сделан Западом менее чем за пару часов после происшествия, а что там с „Северным потоком“? Скоро уже год со дня теракта, но западные режимы, вовлеченные в ситуацию прямо и косвенно, упорно молчат», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
До этого Захарова обратилась к госсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с вопросом, что сделала организация для предотвращения удара по Каховской ГЭС. Она напомнила, что постпред России при ООН Василий Небензя еще в октябре 2022 года предупреждал главу и совет безопасности организации о планах киевского режима по разрушению гидроэлектростанции. Однако они письмо российского дипломата проигнорировали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кадры обрушения Каховской ГЭС облетели обложки всех крупнейших западных СМИ. По давно отработанной схеме, обвинения посыпались в сторону Москвы.
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