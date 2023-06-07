И муха не проскочит: лучшее видео из зоны СВО за день

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Экипаж радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» обнаружил артиллерию и позиции боевиков. Националистов сразу же накрыли снаряды 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б».

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Центрального военного округа по позициям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Артиллеристы уничтожили командный пункт, артиллерийское орудие, а также скопление личного состава ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

Экипаж радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» выявил артиллерийское орудие противника. Координаты цели были переданы расчету буксируемой 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б». Получив данные, артиллеристы нанесли огневое поражение по вражеской технике.

Кроме того, в ходе боевой работы был обнаружен командный пункт и скопление личного состава противника. Наведя орудия, военнослужащие выполнили уничтожение цели на дистанции более 15 км. Контроль за поражением цели и корректировка ведения огня велась расчетом беспилотника «Орлан».

Также в оборонном ведомстве показали, как расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожили позиции украинских боевиков, с которых велись преступные обстрелы жилых кварталов сразу несколько населенных пунктов.

Тема:
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