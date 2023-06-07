Авиация и артиллерия ВС РФ поразили три бригады боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Российская авиация и артиллерия на краснолиманском и сватовском направлениях при помощи ракетного удара армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поразила позиции трех бригад боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник группировки Александр Савчук РИА Новости.

«Нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — отметил Савчук.

Кроме того, в районах Невского и Червоной Дибровы были нанесены ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам противника.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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