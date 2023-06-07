МИД: Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, она их никогда не блокировала

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 84 0

Российская сторона всегда была открыта к диалогу.

МИД: Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, она их никогда не блокировала

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Спецоперация

Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что российская сторона никогда не блокировала диалог.

Между тем, по словам Захаровой, возобновление переговорного процесса зависит только от готовности Киева и с учетом признания новых геополитических реалий.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению бывшего вице-премьера Украины Дмитрия Табачника, Москве бесполезно вести переговоры с Киевом, пока не закончится проведение специальной военной операции. По его мнению, Украина должна отказаться от ряда постулатов, которые являются явно нацистскими.

Тема:
Спецоперация
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