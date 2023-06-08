Российские военные уничтожили радар комплекса ПВО IRIS-T армии Украины

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Аделина Ким
Аделина Ким 25 0

Радиолокационная система была произведена в Германии.

Российские военные уничтожили радар комплекса ПВО IRIS-T армии Украины

Фото: www.globallookpress.com

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса уничтожили радиолокационную станцию из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM. Эксклюзивные кадры Министерства обороны РФ опубликовал ТАСС.

Уточняется, что на территорию Украины она была установлена Германий.

«По многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующий боеприпасом. Ударом БПЛА РЛС уничтожена», — сказано в сообщении ведомства.

Позицию ЗРК IRIS-T SLM изначально узнали подразделения ВДВ. После этого они ударили по ПВО и радиолокационную станцию удалось уничтожить.

На днях российские десантники смогли уничтожить немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM на территории проведения специлальной военной оперции. Удар был нанесен при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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Российские военные уничтожили радар комплекса ПВО IRIS-T армии Украины

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