«Пони бегают по кругу»: политолог Гаспарян объяснил неспособность Киева держать слово

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Игорь Рязов
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Политолог Гаспарян объяснил переменчивость решений Киева зависимостью от нескольких стран

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Утром власти Украины говорят одно, днем все опровергают, а вечером опровергают опровержение. Почему так получается?

Киевский режим регулярно меняет свои решения и делает противоречащие друг другу заявления из-за утраты политической субъектности и подчинения сразу нескольким странам. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Армен Гаспарян.

Заявление эксперта стало ответом на просьбу прокомментировать слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Тот 8 июня рассказал, что власти Украины были готовы заключить мирный договор с Россией после начала спецоперации, однако передумали вечером того же дня. Киев резко изменил решение после консультаций с заинтересованными в кровопролитии представителями Запада.

«Здесь все невероятно просто: своего мнения нет у Украины. Она давным-давно потеряла всякую политическую субъектность. Она способна исполнять только то, что говорит курирующий чиновник со стороны. И главная беда состоит в том, что кураторов стало слишком много», — объяснил Армен Гаспарян.

По словам политолога, начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчиняются главе британской разведки МИ-6 Ричарду Муру. Часть украинских чиновников выполняют распоряжения Польши, а другие — приказы США.

«Поэтому и получается, что утром делается одно заявление, днем оно опровергается, вечером опровергается опровержение, и пони бегают по кругу. Это только от этого. Один человек из нынешней украинской власти сам по себе не уполномочен что-то решать. Многие из них пытаются, так сказать, предугадать пожелания кураторов — с соответствующими результатами», — подытожил собеседник 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал Украину скотобойней.

Тема:
Спецоперация
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