Что решили в агентстве?

В МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, такую просьбу выдвигал президент Украины Владимир Зеленский.

До этого в МАГАТЭ заявили, что не видят никаких непосредственных рисков безопасности Запорожской АЭС в свете ситуации с Каховской ГЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как власти Херсонской области заявили об угрозе обмеления Каховского канала.