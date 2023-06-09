Украинские боевики попытались атаковать административный квартал Луганска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, опубликовав пост в Telegram-канале.

«ПВО сработало в Луганске точно по цели — ракета, выпущенная противником, успешно поражена нашими военнослужащими», — подчеркнул Марочко.

Как следует из его заявления, украинские боевики целились туда, где расположены детская площадка и сквер — там постоянно курсируют гражданские.

В настоящее время на месте падения ракеты работают экстренные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врио главы Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал атаку ВСУ на детский лагерь.