Снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек в Николаевской области

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Молодой человек украл автомат сослуживца и сбежал из своей части, чтобы расправиться со знакомыми.

Снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек в Николаевской области

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Молодой снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял семью в поселке Арбузинка Николаевской области. Предположительно, жертвами 24-летнего военнослужащего стала его знакомая, а также ее мать и супруг. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, военный служил в Вышгородском районе Киевской области. Он украл автомат Калашникова у сослуживца, а затем сбежал из своей части. После прямиком направился в поселок, где жила приятельница. Когда боевик расправился с ее семьей, он свел счеты и со своей жизнью.

Как отмечается в материале издания, побег снайпер совершил с единственной целью — убить женщину и ее близких. Точный мотив, причина ненависти, не установлены, но следователи предполагают, что преступление было совершено на почве ревности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о расследовании издевательств над мертвой жительницей Мариуполя. Националисты убили несчастную, ее мужа и дочь. После один из боевиков ВСУ надругался над телом женщины. Как рассказывал его сослуживец, тот решил «удовлетворить свои сексуальные потребности».

Тема:
Спецоперация
11 июн
Офицер НАТО признал высокое качество подготовки армии России на фоне наступления ВСУ
10 июн
«Выковыриваем ВСУ из осиных гнезд»: замкомандира «Волков» о работе добровольцев
10 июн
Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
10 июн
Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley
10 июн
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
10 июн
Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку
10 июн
Несут серьезные потери: российские войска за сутки уничтожили 300 боевиков ВСУ
10 июн
Минобороны РФ: число принятых служить по контракту увеличилось в несколько раз
10 июн
Власти Украины заявили о повреждении аэродрома ВСУ в Полтавской области
10 июн
Наши герои: лучшее видео из зоны СВО за день
+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
82.64
0.55 89.01
0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:09
Снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек в Николаевской области
5:58
Власти Калужской области сообщили о падении беспилотника
5:41
Алека Болдуина заметили в Нью-Йорке с костылем после операции по замене сустава
5:20
Пожар в автосервисе в Москве ликвидирован
4:59
Спусковой крючок: как контрнаступление ВСУ определит будущее Украины в составе НАТО
4:41
Полину Гагарину заподозрили в новом романе с женатым танцором из ее команды

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Юлия Высоцкая вернулась в Петербург после волны критики ее рецептов: «Работаем»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео