Минобороны: в зоне спецоперации уничтожены три танка Leopard
Украинским силам при попытке наступления был нанесен серьезный урон.
Фото: Минобороны РФ
В Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают безуспешные попытки «контрнаступления». Как сообщили в ведомстве, большой удар был нанесен украинским националистам в районе Времевского выступа.
В районе населенного пункта Лукьяновское Запорожской области нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным МО РФ, общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 БМП, 16 БТР, четыре автомобиля, а также другая западная техника.
Кстати, за минувшие сутки были уничтожены еще четыре танка Leopard, поставленные на Украину «коллективным Западом».
По данным официальных ведомств стран Европы, всего на Украину было поставлено 40 танков Leopard 2: 14 — из Польши, 18 — из германии, восемь — из Норвегии.
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