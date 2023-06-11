В Минобороны сообщили об уничтожении украинского Су-25 в Херсонской области

В военном ведомстве рассказали о потерях украинской авиации.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время брифинга.
Штурмовик ВСУ был ликвидирован в районе населенного пункта Осокоровка, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, средствами ПВО в зоне СВО были перехвачены пить снарядов РСЗО HIMARS противорадиолокационная ракета HARM западного производства. ВСУ потеряли также восемь БПЛА в районах восьми населенных пунктов ДНР и ЛНР и Запорожской области.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ попытались атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море.
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