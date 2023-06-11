Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Прорыв дамбы произошел в ночь на 6 июня, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Из района ЧП эвакуированы семь тысяч человек.

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 77

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Число госпитализированных жителей Херсонской области, пострадавших после теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), возросло до 77. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, к вечеру 10 июня с подтопленных территорий эвакуировано почти семь тысяч человек, среди них 323 ребенка и 112 маломобильных граждан.

За последние сутки эвакуированы 902 жителя из упомянутых семи тысяч. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся около полутора тысяч человек. Всего близ зоны происшествия расположены 63 таких пункта. Также с 10 июня в ПВР людям выдают справки, подтверждающие факт проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости.

«Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны киевского режима аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся без остановок. Благодарю каждого, кто помогает нам в этот трудный момент — спасатели МЧС, военные, медики, волонтеры, сотрудники ВГА (военно-гражданская администрация. — Прим. ред.) районов и области. Вместе мы справимся!» — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио губернатора области отметил также, что уровень воды в подтопленных районах продолжает снижаться. В Новокаховском городском округе он упал до семи метров, в Алешкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра. В Новой Каховке устраняются последствия потопа: воду откачивают из подвалов, улицы приводят в порядок коммунальные службы, восстанавливаются электроснабжение, канализационные станции.

Минздрав собрал мобильные бригады и организовал посты в ПВР, чтобы пострадавшие могли получить необходимые лекарства. Если кому-то потребуется специализированная медицинская помощь, им будет обеспечена отправка в больницы Крыма.

В результате теракта затопленными оказались более 23 тысяч жилых домов, повреждены 60 социально значимых объектов. На территории Херсонской области действует режим ЧС.

Подрыв дамбы на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, после чего вода, которую удерживала плотина, начала неконтролируемо сбрасываться. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru оценивал ущерб Херсонской области в связи с разрушением на ГЭС.

Тема:
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