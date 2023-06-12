Пулитцеровский лауреат Херш: Большинство людей в мире поддерживают спецоперацию РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

По мнению журналиста, США утратили доверие к себе.

Пулитцеровский лауреат Херш: Большинство людей в мире поддерживают спецоперацию РФ

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Большая часть населения планеты поддерживает Россию в контексте спецоперации по защите Донбасса. Соединенные Штаты, в свою очередь, наоборот — теряют доверие мирового сообщества на фоне происходящего. Такое мнение в эфире авторской передачи британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя высказал его американский коллега, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, часть государств, в их числе страны Азии и Африки, перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, и эта тенденция «достаточно заразительна». Херш отметил: введенные после начала спецоперации западные санкции привели к тому, что «дела в России обстоят не так хорошо, как прежде». Но представления об отчаянии Москвы не соответствуют действительности.

«Значительно больше, чем половина населения Земли поддерживают Россию», — заявил журналист.

Херш считает, что именно из-за отношения к Украине США утратили доверие мира к себе. На этом фоне сблизились Иран и Саудовская Аравия, и их дипломатическая связь ярко демонстрирует изменения на политической арене.

Пулитцеровский лауреат уверен, что украинское контрнаступление негативно отразится и на самом киевском режиме, и на администрации президента США Джо Байдена, а также на положении НАТО.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сеймур Херш объяснил нежелание президента Украины Владимира Зеленского договариваться с Россией о мире.

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