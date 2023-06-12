«Год будет ударный»: в Мариуполе рассчитали время на полное восстановление города

В программе восстановления города задействованы 25 тысяч рабочих — как из числа местных жителей, так и из других субъектов страны.

Мэр Мариуполя Олег Моргун оценил, сколько времени потребуется для восстановления города. В интервью агентству ТАСС он пообещал в течении ближайших трех лет полностью закрыть данный вопрос.

«Этот год будет ударный. <…> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», — прокомментировал он.

Моргун отметил, что сегодня в Мариуполе усиленно ведутся ремонтные и восстановительные работы. 25 тысяч специалистов из 16 российских регионов привлечены к строительству 1,8 тысячи объектов, среди которых и жилые дома, и гражданская инфраструктура.

Мариуполь был освобожден российскими военнослужащими в апреле 2022 года входе СВО. Еще около месяца боевики ВСУ были заблокированы в промзоне металлургического комбината «Азовсталь». 20 мая прошлого года в Минобороны РФ сообщили о сдаче в плен 2,5 тысячи украинских нацистов.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Глава страны осмотрел стройки жилых домой, школ, дорог и другой инфраструктуры в городе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российские строители вернули городу жизнь меньше чем за год. Работа не останавливалась даже под обстрелами украинской стороны.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что аэропорт Мариуполя могут запустить уже в 2024–2025 годах.