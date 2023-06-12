В ЕС начали осознавать — санкции и ограничения в отношении России не помогут Украине одержать победу. Но тем не менее представители власти открыто заявляют, что намерены затягивать противостояние.

В Европе собираются сделать конфликт на территории Украины максимально продолжительным. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вооруженное противостояние Москвы и Киева может затянуться на несколько лет.

«Мы готовимся к тому, что это будет продолжаться долго», — прокомментировал он противостояние двух стран в эфире радиостанции RMS.

Бретон отметил, что в европейской истории были примеры интенсивных войн, которые продолжались долгие годы. Именно поэтому, считает он, Европе надо позаботиться о своем будущем.

По словам еврокомиссара, антироссийские санкции еще не исчерпали себя. Однако, подчеркнул он, ограничения ЕС не помогут киевскому режиму одержать победу. Украина может вернуть утраченные территории лишь военным путем, открыто заявил Бретон.

«Именно поэтому ЕС и союзники Украины предоставляют ей все то, что ей необходимо для победы», — объяснил он накачивание ВСУ вооружениями.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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