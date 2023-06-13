Минобороны опубликовало кадры захваченных танков Leopard в зоне спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 171 0

На кадрах — трофейная техника киевского режима.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие захватили трофейную технику киевского режима на запорожском направлении. В частности, это танки и БМП. Кадры показало Минобороны РФ.

«Вся захваченная техника западного производства, немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradly. Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский предприниматель Илон Маск назвал немецкие танки Leopard 2 легко уязвимыми.

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