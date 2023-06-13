В Минобороны ФРГ заявили о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard
Украинская сторона ранее открыто потребовала у Германии утроить количество поставляемых танков.
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о невозможности замены каждого поврежденного на украинском театре боевых действий танка Leopard. Об этом он заявил в эфире телеканала N-tv на фоне сообщений об уничтожении российской армией большого количества техники из арсенала ВСУ.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник днем ранее, 12 июня, пожаловался Берлину на дефицит танков Leopard 2 и попросил у немецких коллег поставить втрое больше техники Киеву. По оценкам украинского политика, это не должно навредить немецкой обороноспособности. Он отметил, что каждый Leopard для ВСУ «буквально на вес золота», гусеничные машины необходимы украинской стороне для решающего наступления.
Писториус в ответ на запрос Мельника сообщил, что Германия не в силах заменить каждый вышедший из строя танк. Однако, добавил главы военного ведомства, Берлин продолжит помогать Киеву.
«Мы продолжим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля. К концу года их будет более 100», — прокомментировал он.
Писториус подчеркнул, что бундесвер действительно способен отправить на Украину более 18 уже преданных танков без угрозы обороноспособности страны. Всего в немецком арсенале насчитывается более 300 единиц Leopard.
Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.
Ранее 5-писал, что в США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley.
- 13 июн
- США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном
- 13 июн
- Число погибших в затопленной Херсонской области увеличилось до 17
- 13 июн
- «С такой трагедией»: почему Михаилу Ефремову отказали в отправке в зону СВО
- 13 июн
- Российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации
- 13 июн
- В США заявили о потере ВСУ 15% американских бронемашин Bradley
- 13 июн
- На Украине ликвидировали финского наемника, воевавшего за ВСУ
- 13 июн
- Минобороны опубликовало кадры захваченных танков Leopard в зоне спецоперации
- 13 июн
- После прорыва Каховской ГЭС нашли тело еще одного погибшего
- 13 июн
- Власти Курской области сообщили об обстреле двух приграничных поселков
- 13 июн
- Российские бойцы отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении
Читайте также
35%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?