Ответственности не несут: зачем Запад на самом деле поставляет танки ВСУ
Военный эксперт Кошкин: Запад отправляет танки на Украину по инициативе США
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO_Madis Veltman; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru
Специалист объяснил мотивы Европы по передаче вооружения киевскому режиму.
Запад продолжает поставлять танки на Украину, которые уничтожает армия России, по инициативе США. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Андрей Кошкин.
По мнению специалиста, у Запада нет как такового резона принимать участие в конфликте. Более того, поставляемое вооружение не представляет для российской армии серьезной угрозы: бойцы с легкостью уничтожают технику, что можно увидеть на многочисленных видео в Сети.
«Сколько бы танков ни поставили, их недостаточно, чтобы прорвать нашу линию обороны. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома Кирби в США в Вашингтоне. Он сказал: „Мы не несем ответственности, мы поставили все, что надо. Остальное выполняет Украина“. А Украина выполнить не может», — пояснил Кошкин.
Эксперт добавил, что Европа ориентируется на США, а вопрос поставки танков зависит исключительно от приказов Белого дома. Западу, убежден военный эксперт, выгодно, чтобы конфликт продолжал тлеть.
«Конечно, Зеленский просит 300 танков. А Залужный просил еще больше — 500 танков. Но кто же им даст», — отметил специалист.
Вместо танков Запад может начать поставки ВСУ дальнобойных ракет. Украина неоднократно угрожала, что хочет уничтожить Крымский мост и другие объекты на территории России.
В Минобороны ФРГ заявили о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
- 14 июн
- ВС РФ уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ на донецком направлении
- 14 июн
- Противнику не спрятаться! Лучшее видео из зоны СВО
- 14 июн
- За одним столом: о чем Путин пообщался с военкорами
- 14 июн
- Германия и Польша хотят создать центр по ремонту переданных Украине танков Leopard
- 13 июн
- «Потребуются месяцы»: ВСУ несут тяжелые потери при попытке контрнаступления
- 13 июн
- ВСУ не считаются с потерями: как идут бои за Времевской выступ
- 13 июн
- Путин пообещал разобраться с невыплатами за уничтоженную технику ВСУ
- 13 июн
- Путин: без СВО роста количества и качества вооружений в РФ было бы не добиться
- 13 июн
- Путин задал вопрос о необходимости идти до Киева: «Только я могу ответить»
- 13 июн
- «Надо возвращать домой»: Путин о возможной ротации мобилизованных
Читайте также
51%
1.00 90.39
1.38
Нашли ошибку?