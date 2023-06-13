«Надо возвращать домой»: Путин о возможной ротации мобилизованных

Путин прокомментировал возможную ротацию мобилизованных
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Такой вопрос обсуждается в Минобороны.
Президент России Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами прокомментировал возможную ротацию мобилизованных в стране. По его мнению, когда-то нужно будет возвращать людей из зоны проведения специальной военной операции.
«Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается», — сказал Путин.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин заявил о масштабных неудачах ВСУ в зоне спецоперации.
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