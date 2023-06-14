«Группа кровавых клоунов»: Захарова ответила Столтенбергу на слова о победе РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 105 0

Захарова: сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир

«Группа кровавых клоунов»: Захарова ответила Столтенбергу на слова о победе РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Запад не стремится к урегулированию украинского конфликта, наоборот — продолжает накалять ситуацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия одержит победу при проведении спецоперации. Он также указывал, что «вторжение на Украину», как любят тиражировать на Западе, является еще и нападением на основные ценности.

Российский дипломат, в свою очередь, отметила, что на ценности напали еще в далеком 2014-м году. Причем на средства самого Вашингтона.

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Тогда от демократических ценностей ничего и не осталось, отметила она. Захарова также подчеркнула, что на этом Запад не остановился.

«А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — заключила представитель МИДа.

К слову, до этого генсека НАТО беспокоило тесное сотрудничество России и Китая. По его словам, военно-политическому блоку просто необходимо сейчас заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин для альянса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский воюет с мэром Киева Виталием Кличко за еврокредиты.

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