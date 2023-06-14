«Группа кровавых клоунов»: Захарова ответила Столтенбергу на слова о победе РФ
Захарова: сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut
Запад не стремится к урегулированию украинского конфликта, наоборот — продолжает накалять ситуацию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия одержит победу при проведении спецоперации. Он также указывал, что «вторжение на Украину», как любят тиражировать на Западе, является еще и нападением на основные ценности.
Российский дипломат, в свою очередь, отметила, что на ценности напали еще в далеком 2014-м году. Причем на средства самого Вашингтона.
«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Тогда от демократических ценностей ничего и не осталось, отметила она. Захарова также подчеркнула, что на этом Запад не остановился.
«А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — заключила представитель МИДа.
К слову, до этого генсека НАТО беспокоило тесное сотрудничество России и Китая. По его словам, военно-политическому блоку просто необходимо сейчас заняться противодействием угрозам его безопасности, которые якобы может представлять Пекин для альянса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский воюет с мэром Киева Виталием Кличко за еврокредиты.
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