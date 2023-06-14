Предвестники шторма: в небе над Кубанью появились редкие мамматусы

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Жители Краснодарского края увидели в небе необычные облака — мамматусы

Фото, видео: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; 5-tv.ru

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Погода

Встречаются они преимущественно в тропических широтах и часто оказываются предвестниками шторма.

Жители Краснодарского края не могли оторвать глаз от вечернего неба, где появились необычные облака — мамматусы. Встречаются они преимущественно в тропических широтах и часто оказываются предвестниками шторма.

В Омске тоже наблюдали за редким природным явлением: над городом образовались серебристые, светящиеся облака. Специалисты отмечают, увидеть такие можно лишь летними ночами.

Образуются они на высоте около сотни километров над Землей. Для их появления необходимы водяной пар, очень низкая температура — до минус 100 градусов — и мельчайшие пылевые частицы. Именно на них конденсируется вода и превращается в кристаллы льда, которые отражают солнечный свет и создают невероятный эффект сияния.

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