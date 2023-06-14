ВС РФ отразили атаки двух украинских мотопехотных рот в ДНР

Вооруженные силы РФ отразили атаку двух украинских мотопехотных рот в районе Времевского выступа на границе ДНР и Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметили в военном ведомстве, группировки ВСУ были поражены в районе населенного пункта Макаровка. Успешного отражения атак удалось добиться благодаря слаженной работе обороняющихся подразделений — российской авиации и артиллерии.

В рамках боестолкновений были ликвидированы все четыре задействованных украинскими нацистами танка, а также семь из 11 вражеских бронированных машин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко заявил о предпосылках к завершению конфликта на Украине.