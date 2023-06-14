Западные делегации покинули заседание ОБСЕ при показе осколков HIMARS

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Ситуация вновь подтвердила причастность западных стран к происходящему в Донбассе беспределу.

Западные делегации покинули заседание ОБСЕ при показе осколков HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

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Тема:
Спецоперация

Представители делегаций стран Запада покинули зал заседания ОБСЕ во время демонстрации российскими участниками осколков снарядов американского ЗРК HIMARS из Донецка. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, западные дипломаты в очередной раз подчеркнули свою неготовность смотреть в глаза правде и слышать реальные факты, которые доказывают причастность США и их союзников к военным преступлениям украинской стороны.

Дипломат отметил, что российской делегацией был задан прямой вопрос о реакции западных коллег на то, если бы теоретически, англичане в Ирландии или французы в Бельгии попали бы в аналогичную историю.

«Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа. Так они сделали», — прокомментировал Гаврилов.

В заключение он подчеркнул, что реакция Запада вновь подтвердила его причастность к происходящему в Донбассе. Гаврилов назвал западные страны не просто спонсорами, а и соучастниками беспределов киевского режима.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек НАТО подтвердил потери западной техники на Украине.

Тема:
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