Не пройдут: как боевики ВСУ «получают по зубам» в районе Северска
Военкор «Известий» показал работу российских бойцов в районе Северска
Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru
Российские бойцы пресекают все попытки противника атаковать.
ВСУ постоянно прощупывают российскую оборону в направлении Северска. Наших бойцов пытаются застать врасплох.
Украина постоянно предпринимает попытки контратаковать на кременном и белогоровском флангах, но безуспешно. С ощутимыми потерями украинским войскам пришлось вновь отступить. Но это временное затишье. Наш военкор Денис Кулага убедился, что это бесполезно. Все подробности — в его репортаже.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Украины потеряла на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными с 4 июня.
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