Не пройдут: как боевики ВСУ «получают по зубам» в районе Северска

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Военкор «Известий» показал работу российских бойцов в районе Северска

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы пресекают все попытки противника атаковать.

ВСУ постоянно прощупывают российскую оборону в направлении Северска. Наших бойцов пытаются застать врасплох.

Украина постоянно предпринимает попытки контратаковать на кременном и белогоровском флангах, но безуспешно. С ощутимыми потерями украинским войскам пришлось вновь отступить. Но это временное затишье. Наш военкор Денис Кулага убедился, что это бесполезно. Все подробности — в его репортаже.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Украины потеряла на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысяч боевиков убитыми и ранеными с 4 июня.

Тема:
Спецоперация
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