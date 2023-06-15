Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 14 0

Глава ведомства доложила президенту о ситуации вокруг Каховской ГЭС.

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; Telegram / news_kremlin; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи Скворцова доложила главе государства о ситуации вокруг Каховской ГЭС, а также о работе ведомства на новых территориях страны.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новая Каховка, оказались в зоне подтопления.

Ранее, писал 5-tv.ru, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разрушенная ударом со стороны ВСУ Каховская ГЭС подлежит восстановлению, на строительство потребуется порядка 200 миллиардов рублей

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